Кабмин разработал план приоритетных действий до 2020 года

Кабинет министров разработал среднесрочный план приоритетных действий на период до 2020 года. Проект документа был представлен на заседании правительства в среду, 28 декабря, передает Lb.ua.

План действий разработан на базе стратегии устойчивого развития «Украина-2020», программы действий правительства, соглашения об ассоциации с Евросоюзом, коалиционного соглашения, международных обязательств.

Он определяет пять основных приоритетов (экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, а также безопасность и оборона) и 85 приоритетных направлений деятельности.

«Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что будем делать в секторе безопасности и обороны, как мы будем развивать человеческий капитал, как мы будем предоставлять сервисы, чтобы люди нормально чувствовали среду, в которой они живут, как будем повышать социальные стандарты, как люди будут получать заработные платы», - заявил Гройсман.