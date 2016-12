| Общество | 12:45 | 28.12.2016 Кабмин разработал план приоритетных действий до 2020 года Кабинет министров разработал среднесрочный план приоритетных действий на период до 2020 года. Проект документа был представлен на заседании правительства в среду, 28 декабря, передает Lb.ua. План действий разработан на базе стратегии устойчивого развития «Украина-2020», программы действий правительства, соглашения об ассоциации с Евросоюзом, коалиционного соглашения, международных обязательств. Он определяет пять основных приоритетов (экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, а также безопасность и оборона) и 85 приоритетных направлений деятельности. «Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власть была более профессиональной, что будем делать в секторе безопасности и обороны, как мы будем развивать человеческий капитал, как мы будем предоставлять сервисы, чтобы люди нормально чувствовали среду, в которой они живут, как будем повышать социальные стандарты, как люди будут получать заработные платы», - заявил Гройсман. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

