Кабмин создаст электронный реестр профессий

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Кабинет Министров намерен создать электронный реестр профессий в 2018-2019 годах.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.
Согласно распоряжению правительства №1077 от 14 декабря утвержден план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций.
Ответственным исполнителем назначено Министерство социальной политики.
До этого в 2017 году должен быть создан национальный электронный реестр данных профессиональных стандартов.
Также документом предусмотрено, что в 2018-2019 годах должна быть разработана и применена на практике новая редакция национального классификатора ДК 003:»Классификатор профессий», который соответствует требованиям Международной стандартной классификации профессий (ISCO-08).