| Общество | 10:09 | 18.01.2017 Кабмин создаст электронный реестр профессий Кабинет Министров намерен создать электронный реестр профессий в 2018-2019 годах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Согласно распоряжению правительства №1077 от 14 декабря утвержден план мероприятий по внедрению Национальной рамки квалификаций. Ответственным исполнителем назначено Министерство социальной политики. До этого в 2017 году должен быть создан национальный электронный реестр данных профессиональных стандартов. Также документом предусмотрено, что в 2018-2019 годах должна быть разработана и применена на практике новая редакция национального классификатора ДК 003:»Классификатор профессий», который соответствует требованиям Международной стандартной классификации профессий (ISCO-08).

