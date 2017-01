| Общество | 13:18 | 18.01.2017 Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год, передают «Подробности». Соответствующее решение было принято сегодня, 18 января на заседании правительства. Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год был утвержден с дефицитом почти 142 млрд грн. «Объем дотации, которую мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 млрд до 141,5 млрд гривен», - сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд гривен facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати бюджет Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

