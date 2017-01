| Общество | 09:31 | 19.01.2017 Кабмин утвердил премию имени Михаила Грушевского Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о государственных наградах Украины, дополнив его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Премия будет присуждаться за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины. Сумма денежной части премии будет ежегодно определяться президентом Украины. Как сообщается, утверждение этой премии станет реальным проявлением внимания государства к сфере сохранения национальной памяти украинского народа. "Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии, Украина как никогда нуждается во внимательной и скоординированной государственной политике национальной памяти, обращенной консолидации общества вокруг своего исторического прошлого, воспитания настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде», - заявил министр культуры Евгений Нищук. Справка: Михаил Грушевский - украинский историк, общественный и политический деятель. Один из лидеров украинского национального движения, председатель Украинской Центральной Рады. Основатель украинской научной историографии

