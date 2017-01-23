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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:25 | 25.01.2017
Кабмин утвердил стратегию реформирования ГСЧС до 2020 года

Кабинет министров Украины одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает «ЦЕНЗОР».

«Целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты», - говорится пояснительной записке к документу.

Подготовленной стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров.

Планируется создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах.

В ходе реформирования предполагается оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.

Утвержденную правительством стратегию предполагается реализовать в 2017-2020 годах.  
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Теги: Украина

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