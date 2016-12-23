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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:22 | 28.12.2016
Кабмин утвердил устав общественного вещания

Сегодня, 28 декабря, Кабинет министров Украины утвердил устав ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

«Для успешного создания Национального общественного телевидения и радиовещания в Украине утверждение устава вещателя является необходимым условием. С этой целью Госкомтелерадио разработал соответствующий проект устава. Сегодня есть единственный шанс утвердить устав НОТУ для того, чтобы в январе 2017 года зарегистрировать юридическое лицо ПАО НОТУ. В противном случае реформа будет сорвана», - сообщил министр Юрий Стець.

После этого решение было поддержано правительством единогласно.

В МИП подчеркнули, что проект устава был согласован с Министерством, Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Комиссией по ценным бумагам, Фондом госимущества, Министерством финансов Украины и Министерством юстиции Украины. 

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Теги: Украина

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