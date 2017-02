| Общество | 12:53 | 07.02.2017 Качество газа на Днепропетровщине превышает требования Госстандарта, - ПАО «Днепрогаз» Помощник Председателя правления ПАО «Днепрогаз» Валерий Шарапов сообщил, что качество газа в Днепропетровской области выше уровня, предусмотренного ГОСТом. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Украине ежегодно добывается 14-17 млрд кубов природного газа. Всего потребляется около 40 млрд кубов. Несколькими годами ранее потребление было на уровне 70 млрд кубов. Теперь идет значительная экономия. Потребители отмечают, что летом газ имеет более насыщенный цвет. Это потому что летом мы используем для населения газ собственной добычи, а он более калорийный, чем импортируемый. С целью определения качества газа нами был проведен открытый эксперимент. ПАО «Днепрогаз» вместе с другими газовыми компаниями Днепропетровской области предоставили возможность представителям СМИ и общественности принять участие в публичном эксперименте по определению физико-химических параметров природного газа. В их присутствии был осуществлен отбор и проведен анализ проб газа на газораспределительных пунктах в Днепре, Синельниково и Кривом Роге. В течение осуществления отбора проб наблюдатели мероприятия убедились в том, что когда газ поступает в распределительные газопроводы, с ним технически невозможно осуществлять любые манипуляции, так как система является герметичной, а вмешательство в ее работу является взрывоопасным. Опломбированные контейнеры с пробами газа из указанных ГРП были направлены в лабораторию Самарского района. Днепра для определения его физико-химических показателей и теплоты сгорания (калорийности). По результатам анализа на газовом хроматографическом комплексе «хромосом ГХ-1000» было установлено, что в Днепре теплота сгорания голубого топлива составляет 8186 ккал/ куб. м, в Синельниково - 8200 ккал/ куб. м, в Кривом Роге - 8192 ккал/куб. м. Таким образом, полученные показатели выше, чем предусмотрено ГОСТом 5542-87 - то есть 7600 ккал / куб. м», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: газ Новости Тизерная реклама Loading...

