| Общество | 16:58 | 26.12.2016 Как быстрее уснуть (РЕКОМЕНДАЦИИ) Восемь часов здорового сна – это мечта для современного человека. Активный образ жизни заставляет многих отказаться от полноценного сна. В связи со стрессами, занятостью на работе, домашними делами не оставляют нас в покое даже ночью. Специалист по сну Ребекка Мичи рассказал, как справиться с бессонницей, передает Healthinfo.ua. Понизьте температуру

Идеальная температура в комнате должна быть около 18°С. Да, кажется, что это очень холодно. Но, если вы хотите скорее заснуть, попробуйте этот способ. Оставьте свои мысли на бумаге

Наплыв мыслей никак не способствует быстрому отходу ко сну. Записывайте все свои идеи и планы на следующий день, чтобы «успокоить» закипающий мозг. Отключитесь от внешнего мира

Мобильный телефон сообщает о письме, компьютер пищит от лайков на Facebook, а по телевизору начался новый сериал? Выключите все гаджеты и отправляйтесь в постель. Сон важнее! Позаботьтесь о шерстяных носках

Когда руки и ноги в тепле – засыпать всегда легче. Поэтому парочка уютных носков поможет вам скорее расслабиться и заснуть. Кофеин вызывает бессонницу

В день мы выпиваем около 5-6 чашек кофе. Он дарит нам бодрость и энергию, но не позволяет организму отключиться в нужное время. Ограничьте потребление этого напитка и удивитесь результату!

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7