Как на Павлоградском химзаводе зимуют животные из промышленного заповедника предприятия (ФОТО)

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в промышленном заповеднике на территории Павлоградского химзавода живут более 150 животных.

Начальник Управления охраны труда, экологической безопасности и специального режима Павлоградского химического завода Татьяна Холоденко рассказала, что в зимний период времени работники предприятия уделяют особое внимание опеке над обитателями заповедника.

Об этом она сообщила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Татьяна Холоденко подчеркнула, что для обеспечения нормальной зимовки Павлоградский химический завод занимается приобретением дополнительных кормов и зерновых культур.

«Все животные, которые обитают на территории Павлоградского химического завода, находятся под опекой наших работников. Для того, чтобы их подержать в такую суровую зиму, как зима 2016/2017гг руководители структурных подразделений дополнительно заботятся о них, путем приобретения дополнительных кормов, среди которых сено и зерновые культуры.

В холодный период времени, животные кучкуются, имеют нормальный внешний вид, очень любят, когда их дополнительно угощают свежей морковкой и свеклой, картошкой, капустой и сухарями», - рассказала она.

Начальник Управления охраны труда, экологической безопасности и специального режима Павлоградского химического завода отметила, что все кормушки, которые выставляются на зимний период для животных, быстро опустошаются обитателями заповедника.

«У животных есть свои любимые места, такие как старые здания, которые имеют хорошие стены, где они размещаются в ночное время», - отметили она.

Татьяна Холоденко добавила, что в ближайшее время в заповеднике ожидается пополнение в виде юного жеребенка.



