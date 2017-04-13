Как отдых в деревне влияет на эмоциональное здоровье, - исследование

Новое исследование ученых из Университета штата Орегон доказало, что пребывание на природе хорошо скажется не только на здоровье, но и улучшит эмоциональное состояние, передает Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 4,5 тыс. человек, проживающих недалеко от залива Пьюджет-Саунд, в штате Вашингтон. В этом регионе расположены города Сиэтл, Бельвью и Такома, а также здесь есть национальный парк Маунт-Рейнир.

В ходе исследования ученые решили оценить связь между положительными эмоциями в жизни людей и их связи с окружающей средой.

Как выяснилось, 11 факторов положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Среди них, одно из основных мест заняло доверие к проводимой в регионе экологической политике и возможность (точнее ощущение наличия возможности) обычных граждан влиять на решения, которое принимают в этом регионе.