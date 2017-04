| Общество | 09:16 | 25.04.2017 Как отдых в деревне влияет на эмоциональное здоровье, - исследование Новое исследование ученых из Университета штата Орегон доказало, что пребывание на природе хорошо скажется не только на здоровье, но и улучшит эмоциональное состояние, передает Daily Mail. В эксперименте приняли участие 4,5 тыс. человек, проживающих недалеко от залива Пьюджет-Саунд, в штате Вашингтон. В этом регионе расположены города Сиэтл, Бельвью и Такома, а также здесь есть национальный парк Маунт-Рейнир. В ходе исследования ученые решили оценить связь между положительными эмоциями в жизни людей и их связи с окружающей средой. Как выяснилось, 11 факторов положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Среди них, одно из основных мест заняло доверие к проводимой в регионе экологической политике и возможность (точнее ощущение наличия возможности) обычных граждан влиять на решения, которое принимают в этом регионе. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

