| Общество | 15:06 | 03.02.2017 Как пользоваться газовыми приборами безопасно и не отравиться угарным газом - напоминают спасатели На Днепропетровщине участились случаи отравления угарным газом. В управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА напоминают: пользуетесь газовыми приборами - соблюдайте правила безопасности. Легкомыслие может привести к беде - отравлению или даже взрыву. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Четверо жителей Днепропетровщины в этом году отравились угарным газом. Двух детей госпитализировали, двое пожилых людей погибли, - сообщают в управлении. - Причина несчастных случаев - человеческая беспечность. Будьте внимательны и осторожны при использовании газовых приборов. Иначе это может привести к беде». Включать газовые приборы можно только в хорошо проветренном помещении. Не забывайте проверять тягу в дымоходе, вовремя прочищать его и вентиляционные каналы. Не включайте приборы при неисправных предохранителях. Не прикрепляйте к газовым приборам посторонние предметы и не вешайте на них одежду. Следите за тем, чтобы в месте выхода горячего воздуха не было препятствий. Не перемещайте включенные газовые обогреватели. Они должны стоять на полу в горизонтальном положении. Не чините поломанные приборы сами, обязательно вызовите мастера. Если почувствовали запах газа, немедленно выключите газовые приборы и закройте кран, который подает газ. Откройте двери и окна, сделайте сквозняк. Не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и освещение. Покиньте помещение. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу Днепрогаза по номеру 104. Сообщить специалистам следует и если запах газа почувствовали на улице или в подъезде. Какие симптомы отравления угарным газом и как оказать первую помощь, читайте здесь.

