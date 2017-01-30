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| Общество | 15:06 | 03.02.2017
Как пользоваться газовыми приборами безопасно и не отравиться угарным газом - напоминают спасатели

На Днепропетровщине участились случаи отравления угарным газом. В управлении гражданской защиты Днепропетровской ОГА напоминают: пользуетесь газовыми приборами - соблюдайте правила безопасности. Легкомыслие может привести к беде - отравлению или даже взрыву.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Четверо жителей Днепропетровщины в этом году отравились угарным газом. Двух детей госпитализировали, двое пожилых людей погибли, - сообщают в управлении. - Причина несчастных случаев - человеческая беспечность. Будьте внимательны и осторожны при использовании газовых приборов. Иначе это может привести к беде».

Включать газовые приборы можно только в хорошо проветренном помещении. Не забывайте проверять тягу в дымоходе, вовремя прочищать его и вентиляционные каналы. Не включайте приборы при неисправных предохранителях.

Не прикрепляйте к газовым приборам посторонние предметы и не вешайте на них одежду. Следите за тем, чтобы в месте выхода горячего воздуха не было препятствий.

Не перемещайте включенные газовые обогреватели. Они должны стоять на полу в горизонтальном положении.

Не чините поломанные приборы сами, обязательно вызовите мастера.

Если почувствовали запах газа, немедленно выключите газовые приборы и закройте кран, который подает газ. Откройте двери и окна, сделайте сквозняк. Не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и освещение. Покиньте помещение. Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу Днепрогаза по номеру 104. Сообщить специалистам следует и если запах газа почувствовали на улице или в подъезде.

Какие симптомы отравления угарным газом и как оказать первую помощь, читайте здесь.
 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина

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