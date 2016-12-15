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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:02 | 26.12.2016
Какие нарушение зафиксировала транспортная комиссия во время проверки в Новомосковске?

Нарушение графика движения, несоблюдение маршрута, необоснованный отказ в перевозках льготников – эти и другие нарушения распространены на пригородных маршрутах. Несоблюдение правил фиксирует специальная комиссия при ДнепрОГА. С очередным рейдом инспекция побывала в Новомосковске. На устранение замечаний – неделя. Со злостными нарушителями будут разрывать договоры.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

Безопасность пассажиров и дисциплина водителей – в центре внимания специальной комиссии при ДнепрОГА, которая продолжает проверять транспортников области. В составе рейдовой бригады – представители общественности, Укртрансбезопасности и ДнепрОГА. Инспектируют те рейсы, пассажиры которых жалуются больше всего.

«В последнее время участились обращения пассажиров пригородных маршрутов. Жалуются на нарушение графика движения, хамство водителей. Создали специальную комиссию, в которой представители общественности, Укртрансбезопасности, полиции и ДнепрОГА. Наша задача – улучшение качества пассажирских перевозок и минимизация нарушений со стороны транспортников. В противном случае, будем расторгать договоры. Нерадивым перевозчикам не место на дорогах региона», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Место дислокации инспекции – автостанция в Новомосковске. Отдельное внимание – маршруту №719, который пролегает между Новомосковском, Черкасским и Гвардейским. Одно из нареканий пассажиров – в салоне не всегда находится место льготникам.

«Каждые два дня езжу в Гвардейское на работу. Как афганец имею право на бесплатный проезд. Однако в маршрутке выделено только одно льготное место. Когда на него не попадаю, приходится платить полную стоимость билета», – говорит пассажир Виктор Путилов.

Органы местного самоуправления должны компенсировать перевозчику расходы за льготных пассажиров. Чтобы понимать, сколько таких людей перевезено, в Новомосковске льготникам выдают специальные талоны. 12 – на месяц. Предъявляешь талон водителю – и едешь бесплатно. В билетной кассе за льготный документ должны выдать билет, не требуя денег. Такие привилегии пассажиры имеют только в пределах Новомосковского района.

«Хотя и талоны есть, а все равно не возят бесплатно», – разводит руками участник АТО Василий Конев.

Еще одна из пассажирских претензий – движение автобусов не по графику. Водитель Владимир Беличенко отрицает. «Автобусы ходят с интервалом 10-15 минут. В направлении Гвардейского ежедневно курсирует почти 30 машин, – говорит водитель 719-го маршрута. – Стараюсь перевозить пассажиров комфортно и безопасно. Утром прохожу медика, механик смотрит машину на смотровой яме. Только после этого – в путь».

Во время проверки в Новомосковске комиссия выявила ряд нарушений. «В частности, у водителей не заполнена индивидуальная контрольная книжка, где указывается режим труда и отдыха, – рассказал старший государственный инспектор Укртрансбезопасности в Днепропетровской области Сергей Литвинов. – После проверки составляется акт, который сдается в управление Укртрансбезопасности. Затем выдается предписание на устранение нарушения. В случае невыполнения, применяются штрафные санкции к перевозчику».

В итоговом акте и подпись представителя общественности. «Обращали внимание на техническое состояние автомобилей, проверяли удостоверение водителя, регистрационные документы, страховку, соблюдение расписания движения, укомплектованность аптечек, визуальную информацию и средства безопасности в салоне авто», – обозначил член комиссии, общественный активист Александр Зеленый.

На устранение недостатков – неделю, далее – повторная инспекция. Неисправленные нарушения – аргумент для разрыва договора с автотранспортником.
Инспекция продолжит проверки и в следующем году.

В области более 200 пригородных и 240 междугородних маршрутов. На них работает свыше 800 машин.
 
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Теги: транспорт, Днепропетровщина

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