Какие услуги жители Днепра могут требовать от управляющих компаний, назначенных вместо ЖЭКов

Директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Владислав Грицай сообщил, что с 1 декабря в домах, где жители не создали ОСМД, были назначены управляющие компании коммунальные предприятия горсовета. Таких домов в Днепре порядка 5 тыс.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В обязанности управляющей компании входят следующие обязанности: уборка придомовой территории (без мытья подъездов); уборка мусоропроводов; услуги по аварийным ситуациям в подвале, на чердаке, на стояках; оплачивают электроэнергию мест общего пользования; электроэнергия на лифты; минимальные суммы заложены на ремонт подъездов и коммуникаций. Расчетные счета для жителей не поменялись», - сказал он.

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