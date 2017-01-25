Киевляне смогут платить за «коммуналку» в рассрочку

С 1 февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом реструктуризации на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КГГА.

С 1 февраля по 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в коммунальном концерне Центр коммунального сервиса.

Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям в жилищно-эксплуатационную организацию.

К заявлению нужно приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода, а также копию правоустанавливающих документов на квартиру.

Как отмечается в сообщении, заключение договоров рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применение тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.

