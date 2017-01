| Общество | 15:31 | 27.01.2017 Киевляне смогут платить за «коммуналку» в рассрочку С 1 февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом реструктуризации на срок до 5 лет без уплаты первого взноса. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КГГА. С 1 февраля по 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в коммунальном концерне Центр коммунального сервиса. Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям в жилищно-эксплуатационную организацию. К заявлению нужно приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода, а также копию правоустанавливающих документов на квартиру. Как отмечается в сообщении, заключение договоров рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применение тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7