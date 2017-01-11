Кофе и чай продлевают жизнь, - ученые

Сотрудники Стэнфордского университета США выяснили, что для долгожительства желательно пить кофе, передают «Подробности».

Эксперты выяснили, что кофеин, который содержится в кофе и чае, способен увеличить жизнь человеку.



Кроме того, такими же свойствами обладает шоколад, в составе которого находится вещество теобромин.

На качество жизни и здоровье человека, по мнению ученых, существенно воздействует число химических элементов, находящихся в кровеносной системе человека. Кофеин может значительно сократить их степень содержания.

Американские специалисты уверяют, что потребление достаточного количества кофеина может предотвратить возможность возникновения тромбов в сосудах. Этот научный опыт еще не закончен, сотрудники университета продолжают изучение этого вопроса.