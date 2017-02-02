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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:20 | 03.02.2017
Когда и как оформлять пенсию

С какого возраста можно идти на пенсию, куда обращаться за ее оформлением и какие документы для этого нужны.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Обо всем подробно читайте дальше:

Когда назначается пенсия

В Украине установлен единый возраст для выхода на пенсию для мужчин и женщин - 60 лет. Но в некоторых случаях украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно.
Для женщин 1961 года и старше увеличение пенсионного возраста происходит постепенно, с 55 до 59,5 лет.

В 50 лет могут выйти на пенсию женщины, имеющие 15 лет стажа, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. А также матери инвалидов с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста.

Досрочно уйти на пенсию могут участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
Досрочно назначенные пенсии по возрасту не выплачивается работающим пенсионерам, пока они не достигнут общеустановленного пенсионного возраста.

Куда обращаться для оформления пенсии

Если Вы не работаете, обращайтесь в управление Пенсионного фонда по месту жительства. Обращаться лично не обязательно. Вы имеете право оформить пенсию через своего представителя, предоставив ему нотариальную доверенность.

Если еще работаете, то заявление о назначении пенсии в управление Пенсионного фонда подает бухгалтерия или отдел кадров организации, где вы числитесь. По желанию, работник может подать заявление и лично по месту жительства.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для оформления пенсии по возрасту необходимо собрать следующие документы:

• Справка налоговой администрации о присвоении идентификационного номера (ИНН);
• Трудовая книжка или документы о стаже;
• Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 г.
• Документы о месте жительства;
• Цветная фотография 4х6 (2 шт.);
• Копия паспорта;
• Заявление о выплате пенсии через банковские учреждения или почтовое отделение;
• Заявление о назначении пенсии. Бланк предоставляется работниками Пенсионного фонда Украины и заполняется заявителем по паспорту непосредственно в момент подачи документов.

Подробнее о том, как определяется размер пенсии и что нужно знать о ее оформления, читайте здесь. Ответы на другие актуальные вопросы можно узнать на сайте Днепропетровской ОГА и на портале iGov.
 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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