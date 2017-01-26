Концерт «Скрябина» в Днепре можно будет смотреть онлайн

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 31 января возле здания Днепропетровской облгосадминистрации состоится концерт группы «Скрябин».

Для тех, кто не сможет прийти на выступление группы, будет доступная online трансляция концерта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Сообщается, что на сцену также выйдут и группы «VIDVERTO», «4,5+» и «SilverTown». Выступление артисты посвятят лидеру группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области в 2015 году.

Перед началом концерта гости смогут посмотреть фотовыставку, посвященную фронтмену, и книжную выставку с его литературными произведениями.

Online трансляцию выступления можно увидеть здесь.



