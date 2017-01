| Общество | 14:53 | 25.01.2017 Кто в Украине обязан подавать декларации о доходах, полученных в 2016 году Главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на доходы физических лиц и налогов с граждан управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Днепропетровской области Лариса Воробьева сообщила, что кампания декларирования-2017 уже началась. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Подавать декларации обязаны лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность; предприниматели (кроме упрощенцев). Граждане подают декларацию об имущественном состоянии и доходах по месту регистрации до 1 мая 2017 года. Последний день подачи декларации за 2016 год - 3 мая 2017 года. Перечислю несколько видов доходов, по которым граждане обязаны подать декларации: - сдача в аренду движимого/ недвижимого имущества; - продажа (обмен) имущества; - продажа собственной сельхозпродукции (земельные участки которых превышают 2 га) физическим лицам (животноводство в случае превышения 100 минимальных зарплат (137,8 тыс. грн); - наследство (подарок) от лиц, которые не являются членами семьи первой степени родства; - инвестиционные доходы, полученные от операций с инвестиционными активами; - иностранные доходы и т.д. Сумму налогового обязательства, указанную в годовой декларации, гражданам необходимо уплатить самостоятельно до 1 августа 2017 года», - сказала она. Читайте также: в Днепропетровской области проживают более 300 миллионеров

