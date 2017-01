| Общество | 10:33 | 06.01.2017 Лень иногда бывает полезной, - психолог Психолог Елена Савинова сообщила, что люди часто берутся за множество дел, а затем ругаем себя за то, что не в состоянии довести их до конца, но когда им этого сделать не удается, они впадают в панику и начинают обвинять себя в прокрастинации. Но прокрастинация в данном случае является следствием того, что человек просто перегрузил себя неинтересными и ненужными делами, передает «BBC». Большинство украинцев, по статистике, на рождественские праздники остаются дома. Но вместо того, чтобы отдохнуть, пытаются «разгрести завалы» и «подтянуть хвосты», а некоторые с наступлением Нового года еще и выставляют себе новые планки для рекордов: начать ходить в спортзал, сесть за книгу, сделать генеральную уборку и тому подобное. На это организм сопротивляется, реагируя равнодушием, упадком сил, а то и болезнью. Психолог считает, что это результат привычки стараться отвечать ожиданиям посторонних, а не следовать своим желаниям. «Устав от круговерти повседневных дел, иногда нужно позволять себе заниматься тем, к чему на самом деле лежит душа, и при этом нужно не боятся испытывать радость, а не тревогу, что через собственные прихоти не сможешь все успеть», - советует Савинова. Она также добавила, что часто «незавершенностью дел» страдают люди, для которых главным является достичь чего-то и поставить отметку «выполнено». Поэтому они хватаются за кучу дел, а потом оказываются под завалами начинаний. Те же, кто получает удовольствие от процесса, подходят к работе творчески, потребует больше времени, а если на них постоянно давят сроки, они чувствуют себя дезориентированными и впадают в панику. По мнению психолога, когда человек никак не можете заставить себя что-то сделать, возможно, это ему и не нужно. Психологи время от времени советуют поддаться лени, которая может быть не банальным бездельем, а целебной для психики практикой. В частности, она поможет отпустить безосновательные тревоги.

