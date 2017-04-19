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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:26 | 27.04.2017
Лесники Днепропетровской области предупредили об опасности выездов на природу на майские праздники

Заведующий сектора лесного хозяйства Днепропетровского областного управление лесного и охотничьего хозяйства Николай Просяник сообщил, что лесники Днепропетровской области будут на майские праздники нести боевое дежурство.

Об он заявил на на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Будут работать около 300 наших сотрудников. Наблюдение будет вестись круглосуточно, в том числе и с помощью видеокамер. Также созданы совместные бригады для патрулирования лесов. Жителей Днепропетровщины мы предупреждаем, что на природе нужно смотреть не только под ноги, но и вверх. Поскольку непогода сломала очень много веток, и они в любой момент могут упасть и причинить вред здоровью», - сказал он.

Читайте также: с 29 апреля спасатели Днепропетровщины будут работать в усиленном режиме 
 
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Теги: общество, экология, Днепропетровщина

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