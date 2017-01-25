Мама убитого в Днепре патрульного: Пугачев заслуживает исключительно высшей меры наказания

Как сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР» ранее, 25 сентября, в Днепре возле автовокзала застрелили патрульного полицейского при исполнении, его напарница получила ранения, от которых позже скончалась в больнице.

Мама погибшего в Днепре патрульного Артема Кутушева сообщала, что Александр Пугачев заслуживает высшей меры наказания.

Об этом она сообщила журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» перед судебным заседанием, на котором будет рассматриваться дело обвиняемого бойца «Торнадо» Александра Пугачева.

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«Он заслуживает расстрел. Понятно, что сейчас такой меры наказания нет. Даже если дать высшую меру наказания, пожизненное лишение свободы, получается, что в этом случае, мы будем его содержать, за то, что он убил наших детей», - сказала она

Напомним, прокуратура заявила, что вина Пугачева в убийстве патрульных полицейских полностью доказана.