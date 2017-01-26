Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
31.01.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Молодым мамам в Днепре бесплатно помогают выйти из пост родовой депрессии» (ОТМЕНА)
31.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Создание «Рух опору Дніпропетровщини»
31.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине собираются уменьшить скоростной режим для автомобилей» (ОТМЕНА)

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:43 | 31.01.2017
Медики назвали главные причины ранней седины

Цвет волос зависит от соотношения двух природных пигментов: черно-коричневого эумеланина и желто-красного феомеланина, передает «Телеграф».

Если волосы седеют, значит продуцирующие меланин клетки (меланоциты) перестали работать должным образом. В волосах накапливаются микроскопические пузырьки перекиси водорода, и они становятся белыми изнутри. Половина всех людей к 50 годам имеют значительное количество седых волос.

Представители европеоидной и монголоидной расы начинают седеть после 30 лет, а негроидной - после 40. О преждевременном поседении говорят лишь в тех случаях, когда волосы стали терять цвет после 20 лет.

Потеря меланина во многом обусловлена генетически, лишь в редких случаях появление седины зависит и от других факторов: образа жизни, питания, экологической обстановки и проч. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
30.01.2017 13:11 В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
Последние новости
31.01.2017
10:46		 В Днепре мужчина во время ссоры чуть не зарезал шумную сожительницу
31.01.2017
10:43		 Медики назвали главные причины ранней седины
31.01.2017
10:13		 На Украину надвигается новая волна гриппа и ОРВИ
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика