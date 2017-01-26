Медики назвали главные причины ранней седины

Цвет волос зависит от соотношения двух природных пигментов: черно-коричневого эумеланина и желто-красного феомеланина, передает «Телеграф».

Если волосы седеют, значит продуцирующие меланин клетки (меланоциты) перестали работать должным образом. В волосах накапливаются микроскопические пузырьки перекиси водорода, и они становятся белыми изнутри. Половина всех людей к 50 годам имеют значительное количество седых волос.

Представители европеоидной и монголоидной расы начинают седеть после 30 лет, а негроидной - после 40. О преждевременном поседении говорят лишь в тех случаях, когда волосы стали терять цвет после 20 лет.

Потеря меланина во многом обусловлена генетически, лишь в редких случаях появление седины зависит и от других факторов: образа жизни, питания, экологической обстановки и проч.