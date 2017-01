| Общество | 10:43 | 31.01.2017 Медики назвали главные причины ранней седины Цвет волос зависит от соотношения двух природных пигментов: черно-коричневого эумеланина и желто-красного феомеланина, передает «Телеграф». Если волосы седеют, значит продуцирующие меланин клетки (меланоциты) перестали работать должным образом. В волосах накапливаются микроскопические пузырьки перекиси водорода, и они становятся белыми изнутри. Половина всех людей к 50 годам имеют значительное количество седых волос. Представители европеоидной и монголоидной расы начинают седеть после 30 лет, а негроидной - после 40. О преждевременном поседении говорят лишь в тех случаях, когда волосы стали терять цвет после 20 лет. Потеря меланина во многом обусловлена генетически, лишь в редких случаях появление седины зависит и от других факторов: образа жизни, питания, экологической обстановки и проч. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7