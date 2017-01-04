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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:55 | 10.01.2017
Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда

Медики рассказали, чем опасна одежда из секонд-хэнда, передает Hronika.info.

По предварительной статистике, 60-80% украинцев покупают одежду именно секонд-хэндах. Однако врачи утверждают, что эти вещи обрабатывают опасным для здоровья формальдегидом.
«Попадет он в организм ингаляционным путем и действует негативно в первую очередь на нервную систему, на дыхательную систему, на репродуктивную систему. То есть, просто дыша в магазине секонд-хэнда можно вызвать астму, подстегнуть какие-то имеющиеся хронические заболевания, а также вызвать что-то новое. Кроме того, формальдегид — канцероген, способный вызвать рак», – комментирует врач-дерматолог Ирина Литус.

По ее словам, через ношеную одежду можно подцепить болезни предыдущего собственника. И не только вшей и чесотку, а еще и цветной лишай.

«Заразиться может любой вшами, чесоткой. Это может передаться через, например, шерстяные вещи, которые очень тяжело обработать и дезинфицировать», – предупреждает дерматолог.


Однако, если одежду замочить в воде, выстирать с самой высокой температурой, а потом тщательно погладить, от опасности для здоровья вы застрахованы, убеждают врачи.
 
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Теги: здоровье

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