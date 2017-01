| Общество | 16:55 | 10.01.2017 Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда Медики рассказали, чем опасна одежда из секонд-хэнда, передает Hronika.info. По предварительной статистике, 60-80% украинцев покупают одежду именно секонд-хэндах. Однако врачи утверждают, что эти вещи обрабатывают опасным для здоровья формальдегидом.

«Попадет он в организм ингаляционным путем и действует негативно в первую очередь на нервную систему, на дыхательную систему, на репродуктивную систему. То есть, просто дыша в магазине секонд-хэнда можно вызвать астму, подстегнуть какие-то имеющиеся хронические заболевания, а также вызвать что-то новое. Кроме того, формальдегид — канцероген, способный вызвать рак», – комментирует врач-дерматолог Ирина Литус. По ее словам, через ношеную одежду можно подцепить болезни предыдущего собственника. И не только вшей и чесотку, а еще и цветной лишай. «Заразиться может любой вшами, чесоткой. Это может передаться через, например, шерстяные вещи, которые очень тяжело обработать и дезинфицировать», – предупреждает дерматолог.

Однако, если одежду замочить в воде, выстирать с самой высокой температурой, а потом тщательно погладить, от опасности для здоровья вы застрахованы, убеждают врачи.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7