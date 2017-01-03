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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:27 | 03.01.2017
Медики определили главный фактор долголетия

Исследователи из Италии сообщили, что им удалось найти причину, по которой некоторые люди живут дольше, чем остальные, передает «Сегодня».

Оказалось, что микроциркуляция крови – один из самых важных факторов при анализе продолжительности жизни.

Именно этот фактор влияет на то, насколько быстро и достаточно попадает в ткани организма вещества, содержащиеся в крови. А от этого, в свою очередь, зависит состояние организма. Кровоснабжение органов тех, кто прожил более 90 лет, было интенсивным даже в старости и оно соответствовало кровоснабжению тех, кому было 50-60 лет.

Ученые сообщают о том, что этому способствует низкий уровень гормона адреномедуллина, что сказывается на снижении артериального давления, а также целостности кровеносных сосудов. 

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Теги: здоровье

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