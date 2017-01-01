Медики рассказали, как правильно устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников

Врач Виктория Савицкая рассказала, как правильно устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников, передает Golos.ua.

«Сбросить несколько килограмм для здорового организма – не проблема, особенно если они недавно нагулянные и совсем не обязательно садиться на диету, нужно просто вернуться к нормальному образу жизни.

Чтобы ускорить процесс, можно устроить организму «перезагрузку» с помощью разгрузочного дня. Но, учите: «разгрузочный» значит легкий, а не голодный. Чего специалисты не советуют делать, так это голодать, - во-первых, худеть вы будете медленнее, так как замедлиться метаболизм и организм перейдет в режим сохранения калорий.

Во-вторых, сев за рождественский стол после нескольких дней голодовки, вы снова наберете те же килограммы, и не исключено, что «с довеском» - ведь организм может решить, что ему грозит еще несколько голодных дней впереди и начнет накапливать жир «про запас» - предупреждает врач.

А вот один разгрузочный день с правильно подобранным рационом способен творить чудеса – во-первых, он перестроит организм на правильный ритм, ускорит метаболизм, запустит механизм избавления от шлаков и вредных веществ.

Вот несколько проверенных временем вариантов:

- на кефире

Полтора-два литра кисломолочного продукта нужно выпить в течение дня небольшими порциями, вот и вся пища. Можно сбросить от половины до полутора килограмм. Но особенно такая «разгрузка» хороша тем, что она восстанавливает измученный жирной и копченой пищей желудок, ускоряет процесс пищеварения и выведения вредных веществ. Можно пить воду в неограниченном количестве, - простую минеральную или травяные чаи (без меда или сахара);

- на гречке и кефире

С вечера запариваем 1 стакан гречневой крупы в 3 стаканах кипятка и укутываем шарфом или полотенцем. К утру получается полезная гречневая кашка – без соли и масла. Ее-то и нужно есть в течение всего дня небольшими порциями, запивать нежирным кефиром (литр-полтора в день). Можно пить воду в неограниченном количестве, - простую минеральную или травяные чаи. Главный плюс такой «разгрузки» в том, что гречка наполняет организм необходимыми микроэлементами и нормализовать пищеварение.

- на яблоках

1,5-2 кг яблок поделите на 6 приемов и съешьте их за день. Пить можно только негазированную минеральную воду – не менее полтора литра. Приблизительно треть из общего количества яблок можно для разнообразия запечь в духовке, но без сахара и меда. Яблоки нормализуют процессы пищеварения, отлично насыщают организм витаминами и микроэлементами, а пектин, входящий в их состав, способствует быстрому выведению из организма различных вредных веществ.