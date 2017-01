| Общество | 10:43 | 03.01.2017 Медики рассказали, как правильно устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников Врач Виктория Савицкая рассказала, как правильно устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников, передает Golos.ua. «Сбросить несколько килограмм для здорового организма – не проблема, особенно если они недавно нагулянные и совсем не обязательно садиться на диету, нужно просто вернуться к нормальному образу жизни.

Чтобы ускорить процесс, можно устроить организму «перезагрузку» с помощью разгрузочного дня. Но, учите: «разгрузочный» значит легкий, а не голодный. Чего специалисты не советуют делать, так это голодать, - во-первых, худеть вы будете медленнее, так как замедлиться метаболизм и организм перейдет в режим сохранения калорий. Во-вторых, сев за рождественский стол после нескольких дней голодовки, вы снова наберете те же килограммы, и не исключено, что «с довеском» - ведь организм может решить, что ему грозит еще несколько голодных дней впереди и начнет накапливать жир «про запас» - предупреждает врач. А вот один разгрузочный день с правильно подобранным рационом способен творить чудеса – во-первых, он перестроит организм на правильный ритм, ускорит метаболизм, запустит механизм избавления от шлаков и вредных веществ. Вот несколько проверенных временем вариантов: - на кефире

Полтора-два литра кисломолочного продукта нужно выпить в течение дня небольшими порциями, вот и вся пища. Можно сбросить от половины до полутора килограмм. Но особенно такая «разгрузка» хороша тем, что она восстанавливает измученный жирной и копченой пищей желудок, ускоряет процесс пищеварения и выведения вредных веществ. Можно пить воду в неограниченном количестве, - простую минеральную или травяные чаи (без меда или сахара); - на гречке и кефире

С вечера запариваем 1 стакан гречневой крупы в 3 стаканах кипятка и укутываем шарфом или полотенцем. К утру получается полезная гречневая кашка – без соли и масла. Ее-то и нужно есть в течение всего дня небольшими порциями, запивать нежирным кефиром (литр-полтора в день). Можно пить воду в неограниченном количестве, - простую минеральную или травяные чаи. Главный плюс такой «разгрузки» в том, что гречка наполняет организм необходимыми микроэлементами и нормализовать пищеварение. - на яблоках

1,5-2 кг яблок поделите на 6 приемов и съешьте их за день. Пить можно только негазированную минеральную воду – не менее полтора литра. Приблизительно треть из общего количества яблок можно для разнообразия запечь в духовке, но без сахара и меда. Яблоки нормализуют процессы пищеварения, отлично насыщают организм витаминами и микроэлементами, а пектин, входящий в их состав, способствует быстрому выведению из организма различных вредных веществ.

