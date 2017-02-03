Медики рассказали, как распознать корь

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев заболевания корью. Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Ткаченко рассказала о симптомах заболевания корью. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Корь – инфекционное заболевание. Выражается высокой температурой, катаральными явлениями (кашель, слезоточивость, насморк), и естественно – сыпь, которая начинается с лица и распространяется на все тело. Красные пятна, которые потом сливаются. Все зависит от иммунной системы человек, его питания. Инкубационный период может длиться от 4 до 21 дня. Обязательно нужно обратиться к врачу, который определит диагноз и скажет, что дальше делать. Это может быть госпитализация или лечение на дому», -сказала она. Анастасия Глущенко, Екатерина Моисеенко