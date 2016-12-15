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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:49 | 26.12.2016
Медики рассказали, какие продукты сохранят молодость

Медики рассказали, какие продукты сохранят молодость, передает Hronika.info.

Несмотря на то, что в определённый момент любому человеку придётся принять признаки возраста, так хочется сохранить и продлить молодость. Существуют естественные альтернативы, которые помогут получить преимущества в долгосрочной перспективе. Например, питание. Оно играет важную роль в процессе старения всего организма. Возможно следует пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, сохраняющие молодость. Некоторые из них:

Авокадо
Это отличный источник полезных мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению плохого холестерина в организме. Также авокадо в избытке насыщен витамином Е, сохраняющего молодость кожи. Калий, присутствующий в авокадо, способствует предотвращению застоя жидкости и высокого кровяного давления.

Чеснок
Чеснок поддерживает кровеносную систему в хорошем состоянии и защищает нас от заражений бактериями и вирусами. Кроме того, исследования показали, что те люди, которые едят чеснок в небольших количествах, по крайней мере, один раз в неделю на 50 процентов снижают риск развития рака.

Ягоды
Ягоды известны своими многочисленными полезными антиоксидантными свойствами. Их потребление помогает защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами и старением, предотвратить заболевания и сохранить кожу здоровой.

Крестоцветные овощи
Эти продукты, сохраняющие молодость, являются отличным союзниками в борьбе против старения клеток и жизненно важных молекул таких как белки, углеводы и липиды. Исследования связывают потребление крестоцветных овощей со снижением развития некоторых видов рака.

Тёмный шоколад
В нём интенсивная концентрация флавонолов, благодаря которым улучшается кровообращение в организме и способность кожи удерживать влагу. Употребление тёмного шоколада в разумных количествах помогает бороться с образованием морщин.

Цельнозерновые продукты
Клетчатка, минералы и витамины – всё, чем богаты продукты из цельного зерна, способствует снижению развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за медленной скорости усвоения эти продукты идеально подходят для профилактики диабета и высокого кровяного давления.

Орехи
Большинство орехов – это хорошие источники минералов, особенно грецкие орехи. Несмотря на калорийность они богаты калием, железом, цинком, медью и селеном. Добавив орехи в свой рацион, вы улучшите кожу, а также функционирование пищеварительной системы, работу иммунитета и сбалансируете уровень холестерина.

Йогурт
Этот продукт содержит живые бактерии, которые укрепляют иммунную и пищеварительные системы. Йогурт улучшает метаболические функции, что делает организм устойчивым к болезням. А содержащийся в нём кальций укрепляет кости и предотвращает развитие остеопороза.

Киви
В его состав входят витамины С и Е, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Всё это делает киви идеальным продуктом, сохраняющим молодость. К его достоинствам относятся: предотвращение образования сгустков крови и тромбов, повышение защитных сил организма после приёма антибиотиков и сохранение зрения.

Зелёный чай
Зелёный чай уже тысячи лет используется как традиционный напиток, способствующий долголетию и хорошему здоровью. Это отличный источник антиоксидантов, которые стимулируют удаление токсинов и благоприятно влияет на все системы организма.
 
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Теги: здоровье

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