| Общество | 12:20 | 24.01.2017 Меркурий зимой покрывается железным снегом, - NASA Ученые, работающие в Национальном агентстве по изучению космического пространства NASA, начали изучать самую маленькую и близкую планету Солнечную системы. Выяснилось, что у этой планеты есть собственная магнитосфера, а зимой здесь выпадают необычные осадки в виде железного снега, передает «Телеграф». Магнитное поле Земли примерно в 100 раз сильнее, чем магнитное поле Меркурия. Существованию планеты помогает ядро, состоящее из жидкости, способной вырабатывать необходимое количество тепла. Поскольку поле Меркурия не отличается достаточной силой, в холодную пору на планету выпадают заряженные от светила радиоактивные частицы, которые сохраняют свой вид в виде серы и железного снега. В случае, если Земля ослабеет так же, как и Меркурий, на ней будут происходить подобные процессы. Читайте также: NASA построит на Марсе «ледяные дома» http://most-dnepr.info/news/society/nasa_postroit_na_marse_ledjanye_doma.htm В этом случае на нашей планете может начаться ядерная зима либо же железный снег. Научные работники считают, что любое небесное тело нуждается в сильном магнитном источнике, могущем создать свое магнитное поле. Конвекция жидкого железа защищает магнитное поле нашей планеты.

