Метростроевцы Днепра в День влюбленных выйдут на акцию протеста

Председатель профсоюза ПАО «Днепрометрострой» Валерий Мулик заявила, что задолженность по выплате зарплаты сотрудникам ПАО «Днепрометрострой» достигла 3,3 млн грн. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На предприятии зарплата не выплачивается с августа 2016 года. С 2015 года не выплачено более 40 млн грн по актам выполненных работ. Коллектив доведен до отчаяния и намерен выйти 14 февраля на акцию протеста под горсовет, чтобы спросить у городских властей, в чем причина невыплаты зарплаты. Нашим заказчиком является город. Мы откачиваем воду, поддерживаем горные выработки в безопасном состоянии, выполняем свой долг, спасая город от техногенной катастрофы. Сейчас на предприятии осталось 120 человек, а было в 2015 году более 300», - сказал он. Читайте также: «Городские власти умышленно отстраняют ПАО «Днепрометрострой» от продолжения строительства метро в Днепре», - ПАО «Днепрометрострой»