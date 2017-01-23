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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:11 | 25.01.2017
Министерство образования адаптирует ВНО для незрячих учеников

В Министерстве образования и науки начала работать рабочая группа по адаптации программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения.

Об этом ИА «МОСТ- ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МОН.

Специалисты должны решить, какие изменения нужно внести в программы ВНО по этим предметам, чтобы сделать их доступными для детей с особыми потребностями.

В МОН отметили, что перед участниками группы стоит задача не упростить программу, а исключить из нее те вещи, которые ребенок с нарушениями зрения просто не сможет понять. Например, если речь идет о сравнении изображений геометрических фигур, опознании выдающихся исторических деятелей, писателей, архитектурных сооружений.

В состав рабочей группы вошли учителя украинского языка и литературы, математики, истории Украины, участники разработки действующих программ для ВНО, представители специализированных учреждений и учебных заведений, работающих с детьми с особыми потребностями, специалисты МОН.

Работа группы продлиться до 30 января. В результате работы группа должна представить свои предложения, которые обнародуют на сайте МОН для общественного обсуждения, после чего они будут доработаны.
Планируется, что внесенные изменения начнут действовать со следующего учебного года, после завершения которого школьники с нарушениями зрения получат возможность сдавать ВНО при помощи шрифта Брайля.

14 декабря 2016 года правительство одобрило Концепцию реализации государственной политики в сфере реформирования среднего образования Новая украинская школа, согласно которой длительность полного общего среднего образования увеличится до 12 лет.
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Теги: Украина, образование

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