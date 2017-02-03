Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
07.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине среди подростков набирает популярности опасный флешмоб – «Исчезни на 24 часа»
07.02.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «Успешные истории в работе общественных приемных УГСПЧ»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:22 | 07.02.2017
Минобразования Украины лишило лицензии 71 ВУЗ

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии 71 высшего учебного заведения, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а также на территориях аннексированного Россией Крыма и города Севастополя.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобразования.

«В результате аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины с 2014 года часть высших учебных заведений оказалась в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти, в частности Министерство образования и науки Украины, временно не осуществляют свои полномочия», - говорится в сообщении.

В течение 2014-2016 годов из Донецкой и Луганской областей и Крыма было перемещено около 20 высших учебных заведений, которые в настоящее время работают на подконтрольной Украине территории.
В частности, в 2016 году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина», в которые во время вступительной кампании обратились около 3 350 человек.

«1 февраля 2017 приказами МОН NN14-л, 15-л и 16-л был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть не являются легитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности», - подчеркивается в сообщении.

В частности, лицензий лишены 32 вуза 1-4 уровня аккредитации, которые находятся на неподконтрольной территории Донецкой области, 14 вузов 1-2 уровня аккредитации - на неподконтрольной территории Луганской области, 25 вузов 1-4 уровня аккредитации - в Крыму (в том числе, 6 частных вызов).

Отмечается, что для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, образование

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
07.02.2017
12:57		 Вилкул внес проект Постановления ВР об обращении к главам государств об экстренном созыве заседания в Нормандском формате
07.02.2017
12:53		 Качество газа на Днепропетровщине превышает требования Госстандарта, - ПАО «Днепрогаз»
07.02.2017
12:39		 В День Святого Валентина днепровские влюбленные станут ближе к звездам
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика