| Общество | 12:22 | 07.02.2017 Минобразования Украины лишило лицензии 71 ВУЗ Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии 71 высшего учебного заведения, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а также на территориях аннексированного Россией Крыма и города Севастополя. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобразования. «В результате аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины с 2014 года часть высших учебных заведений оказалась в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти, в частности Министерство образования и науки Украины, временно не осуществляют свои полномочия», - говорится в сообщении. В течение 2014-2016 годов из Донецкой и Луганской областей и Крыма было перемещено около 20 высших учебных заведений, которые в настоящее время работают на подконтрольной Украине территории.

В частности, в 2016 году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина», в которые во время вступительной кампании обратились около 3 350 человек. «1 февраля 2017 приказами МОН NN14-л, 15-л и 16-л был утвержден перечень вузов, которые лишены лицензий, то есть не являются легитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности», - подчеркивается в сообщении. В частности, лицензий лишены 32 вуза 1-4 уровня аккредитации, которые находятся на неподконтрольной территории Донецкой области, 14 вузов 1-2 уровня аккредитации - на неподконтрольной территории Луганской области, 25 вузов 1-4 уровня аккредитации - в Крыму (в том числе, 6 частных вызов). Отмечается, что для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

