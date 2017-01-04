Митрополит Ириней поздравил днепрян с праздником Рождества Христова

Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» поздравил горожан с праздником Рождества Христова.

«Сердечно поздравляю всех жителей Днепра с Рождеством Христовым - с этим Великим праздником благоволения Божия к роду человеческому! От всей души желаю Вам во все дни Рождественских праздников и в Новом 2017 году великих и богатых милостей от Родившегося Богомладенца Христа и Его благодатной помощи в Ваших трудах на благо Святой Православной Церкви и Отечества! Молитвой и трудом будем стремиться созидать мир, единодушие и братолюбие среди людей, в чем да поможет нам Богомладенец Христос! Призываю на всех Вас и Ваши труды обильное Божие благословение! Желаю всем Вам преизобильных Божиих милостей и щедрот, здоровья, мира, добра и счастья! Пусть этот светлый праздник внесет в Ваши сердца и в ваши семьи мир, любовь и Божественную благодать», - сказал он.

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