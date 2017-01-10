Мэр Днепра попал в больницу

Мэр Днепра Борис Филатов попал в больницу «скорой помощи». По его словам, госпитализация связана с аллергическим приступом.

Об этом городской голова написал на своей странице в Facebook.

«Ничего страшного, жить буду. В приемном покое спят бомжи, которых привозит сюда полиция. У медсестры разбита рука. Обломком швабры. Алкаш напал. Полиция, наоборот, не приехала. Ну и входные двери. Пытался стулом выломать буйнопомешанный... Ну а на следующей сессии примем муниципальную программу охраны лечебных учреждений», - написал Филатов.

Он также отметил, что госпитализация связана с аллергическим приступом.

