| Общество | 09:22 | 25.01.2017 МОН намерено привлечь Microsoft к реализации образовательной онлайн-платформы Министерство образования и науки Украины привлечет американскую компанию Microsoft к реализации образовательной онлайн-платформы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. «Трансформация образования является одной из ключевых реформ для страны. Концепция Новой украинской школы должна обеспечить инвестиции в развитие человеческого капитала ради инновационного роста страны и самореализации каждого человека. В основе новой платформы будут заложены новые стандарты знаний, современные учебные программы и методы. Кроме того, мы хотим внедрение дистанционной модели обучения. Сейчас некоторые сельские школы в Украине не имеют никакого соединения с интернетом. Единственный путь преодоления этой проблемы - это технологии», - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Стороны обсудили возможность участия Microsoft в технической разработке образовательной онлайн-платформы, менторский помощи и подготовке учителей к новым условиям с помощью курсов и учебных программ Microsoft. «Для наших учителей наступит время больших открытий, и мы будем благодарны компании Microsoft за помощь в разработке и технической поддержке образовательной онлайн-платформы», - добавила Министр образования и науки Украины. По словам вице-президента Microsoft по вопросам образования Энтони Сальсито, кроме создания системы, не менее важным шагом является построение соответствующей культуры, где лидеры-педагоги служить образцом для своих коллег. «По статистике, если в школе есть такой лидер - он провоцирует на создание этой культуры и «тянет» за собой около 90% учителей », - добавил Энтони Сальсито. Кроме этого,представителя Microsoft отметил, что гаджеты - мимолетные вещи. Главное - это система, которая будет работать когда и где угодно на любом девайсе. «Образование является одним из основных прав человека и наиболее важным вкладом в будущее отдельных людей, общин, нации и всего мира. Наша цель - помогать каждому педагогу и ученику достигать большего благодаря технологиям », - сказал Энтони Сальсито.

