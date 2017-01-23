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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:22 | 25.01.2017
МОН намерено привлечь Microsoft к реализации образовательной онлайн-платформы

Министерство образования и науки Украины привлечет американскую компанию Microsoft к реализации образовательной онлайн-платформы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

«Трансформация образования является одной из ключевых реформ для страны. Концепция Новой украинской школы должна обеспечить инвестиции в развитие человеческого капитала ради инновационного роста страны и самореализации каждого человека. В основе новой платформы будут заложены новые стандарты знаний, современные учебные программы и методы. Кроме того, мы хотим внедрение дистанционной модели обучения. Сейчас некоторые сельские школы в Украине не имеют никакого соединения с интернетом. Единственный путь преодоления этой проблемы - это технологии», - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Стороны обсудили возможность участия Microsoft в технической разработке образовательной онлайн-платформы, менторский помощи и подготовке учителей к новым условиям с помощью курсов и учебных программ Microsoft.

«Для наших учителей наступит время больших открытий, и мы будем благодарны компании Microsoft за помощь в разработке и технической поддержке образовательной онлайн-платформы», - добавила Министр образования и науки Украины.

По словам вице-президента Microsoft по вопросам образования Энтони Сальсито, кроме создания системы, не менее важным шагом является построение соответствующей культуры, где лидеры-педагоги служить образцом для своих коллег.

«По статистике, если в школе есть такой лидер - он провоцирует на создание этой культуры и «тянет» за собой около 90% учителей », - добавил Энтони Сальсито.

Кроме этого,представителя Microsoft отметил, что гаджеты - мимолетные вещи. Главное - это система, которая будет работать когда и где угодно на любом девайсе.

«Образование является одним из основных прав человека и наиболее важным вкладом в будущее отдельных людей, общин, нации и всего мира. Наша цель - помогать каждому педагогу и ученику достигать большего благодаря технологиям », - сказал Энтони Сальсито.
 
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Теги: Украина, образование

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