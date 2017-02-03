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| Общество | 09:20 | 09.02.2017
Музыка и наркотики одинаково действуют на мозг, - ученые

В Канаде ученые из университета Макгилла в Монреале выяснили, что музыка воздействует на мозг таким же образом, как употребление наркотиков и секс, передают «Подробности».

Нейрофизиологи полагали, что при прослушивании музыки включаются те же участки коры и области мозга, что и при приеме психоактивных препаратов, общении с друзьями и даже религиозном опыте, сопутствующем измененному состоянию сознания.

Исследователи проверили это предположение, заблокировав рецепторы нервных клеток, на которые действуют наркотические препараты. По мнению ученых, это должно было уменьшить удовольствие от музыки.

Для этого использовали препарат налтрексон, который является антагонистом опиоидных рецепторов. Его предложили выпить 21 испытуемому, которые после должны были прослушать свою любимую музыку. Однако части участников давали плацебо, при этом сами экспериментаторы не знали, кто получил препарат, а кто - пустышку.

Установлено, что подавление активности опиоидных рецепторов в мозге действительно снижало уровень удовольствия от музыки. Это было определено, как через наблюдение за изменениями в мимике лица, так и через опрос самих добровольцев. Их попросили оценить по 100-балльной шкале, насколько приятно было для них прослушивание аудиозаписей до приема налтрекстона и после него. Оказалось, что уровень опустился с 73,07 балла до 58,76 балла. 
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Теги: здоровье

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