На Новый год спасатели Днепропетровщины перейдут на усиленный режим работы

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Александр Шевченко сообщил, что уже с 29 декабря служба спасения Днепропетровщины переходит на усиленный режим работы.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В караулах будет увеличено количество людей и техники. В местах массовых гуляний проведены соответствующие работы, и мы готовы к реагированию на чрезвычайные происшествия в праздники. К сожалению, новогодние и рождественские праздники приносят увеличение пожаров, травмирования при использовании фейерверков и пр. Мы просим население Днепропетровской области отмечать осторожно, чтобы не было трагических случаев. Также мы советуем не ходить на лед. Если же все-таки пошли, соблюдайте правила безопасности, обязательно возьмите с собой веревку», - сказал он.

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