| Общество | 10:22 | 27.12.2016 На дне Черного моря установили новогоднюю елку (ФОТО) В Черном море почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку, передает «УНИАН». Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. «Полутораметровую сосну установили в выходные в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки», – расскзаал один из участников акции Николай Андрианов.

