Общество | 12:23 | 28.12.2016 На Днепропетровщине часть пенсионеров январские выплаты получат в декабре, - Пенсионный фонд Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области Наталья Корнийчук сообщила, что некоторые категории пенсионеров в связи с праздниками и выходными пенсии получат заранее. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Период выплаты пенсий в Днепропетровской области традиционно длится с 4-го по 25-е число каждого месяца. Но, учитывая, что идут новогодние и рождественские праздники, с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий за январь, было принято Постановление Кабмина, регламентирующая выплату январских пенсий. Согласно Постановлению, пенсионеры, которые получают пенсии в почтовых отделениях с 4-го по 10-е число каждого месяца, и те, кто с 4-го по 15-е число получают пенсии в банках, начнут получать пенсионные выплаты с 27 декабря. С 26 декабря уже началось финансирование этих выплат. Если пенсионеры, получающие деньги на почте, по каким-либо причинам не смогут это сделать до Нового года, то выплаты для них продолжатся с 5-го января. Все остальные пенсионеры будут получать пенсии по обычному графику», - сказала она.

