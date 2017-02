| Общество | 10:47 | 10.02.2017 На Днепропетровщине готовят второй выпуск газеты для участников АТО, - Валентин Резниченко На Днепропетровщине готовят второй выпуск газеты для участников АТО. Десять тысяч экземпляров напечатают уже в конце февраля. Поделиться собственным видением наполнения газеты могут сами участники АТО, отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Первый выпуск газеты для участников АТО выпустили ко Дню Вооруженных Сил страны. На четырех страницах разместили интересную и полезную информацию. От ответов на самые волнующие вопросы до военных шуток, – рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. – Какие рубрики будут в новом выпуске – решат сами бойцы. Со своими предложениями по наполнению газеты можно обращаться в Центр помощи участникам АТО и членам их семей при Днепропетровской ОГА».



Предложения ждут по адресу: Днепр, пр. Поля, 1 (бывший пр. Кирова), 1-й этаж, тел.: (056) 742-86-62.



«Очередной номер в десять тысяч экземпляров выйдет в конце февраля. Поэтому планируем как можно быстрее собрать пожелания наших участников АТО и членов их семей», - отметила координатор Центра помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА Наталья Шулика.



Газеты раздадут военкоматам и центрам помощи бойцам АТО в городах и районах Днепропетровщины. Она печатается за средства областной ассоциации объединений участников АТО.

