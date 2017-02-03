Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
06.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет ежегодная областная фотовыставка «Это мой город»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:42 | 06.02.2017
На Днепропетровщине открыт первый в Украине сельский Центр предоставления админуслуг, - Валентин Резниченко

В Александрополе Солонянского района открыт Центр предоставления админуслуг. Здесь можно получить более сотни услуг - от справки о составе семьи до биометрического паспорта. Это первое село в стране, где создан Центр предоставления админуслуг, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Первый в Украине Центр предоставления админуслуг в селе открыт в Александрополе. До этого такие центры создавали только в городах, районах и объединенных территориальных громадах, - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - Сейчас на Днепропетровщине работает 51 Центр предоставления админуслуг и их филиалов. По этому показателю область - лидер в стране».

В Александрополе живут почти 2,5 тысячи селян. Ранее, чтобы получить необходимые документы, им приходилось ездить в районный или областной центр.

«Расстояние большое. Только в райцентр почти полсотни километров. Поэтому и решили облегчить жизнь наших жителей и создать Центр предоставления админуслуг, - делится Олександропольский сельский голова Людмила Муркович. - Здесь будут оказывать 112 услуг. Это прописка, оформление субсидий, регистрация недвижимости и бизнеса, вопросы земли, строительства».

Изюминка Олександропольского центра предоставления админуслуг - выдача биометрических паспортов. Для этого здесь приобрели современное оборудование.

«Человек, который хочет оформить биометрический паспорт, приходит в наш Центр, фотографируется, оставляет свою электронную подпись и отпечатки пальцев на специальном сканере. Далее его данные вносятся в Единый реестр государственной миграционной службы. Там информация обрабатывается, - рассказывает специалист Центра предоставления админуслуг Алексей Соколов. - В назначенный срок человек вновь приходит к нам, чтобы уже просто забрать свой документ».

70% средств, которые Центр сможет получать за изготовление паспортов, будут оставаться в бюджете села, отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман: «Деньги будут направляться на развитие Центра. Это - пример децентрализации».

Контакты всех Центров предоставления админуслуг области и перечень услуг - на сайте Регионального виртуального офиса электронных административных услуг области.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
03.02.2017 16:42 В оперативном командовании «Схід» рассказали о ситуации в Авдеевке
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
Последние новости
06.02.2017
11:16		 В Кривом Роге СБУ и полиция ликвидировали нарколабораторию в съемной квартире (ВИДЕО)
06.02.2017
10:42		 На Днепропетровщине открыт первый в Украине сельский Центр предоставления админуслуг, - Валентин Резниченко
06.02.2017
10:27		 В Днепре из горящего жилого дома спасены 3 человека
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика