| Общество | 10:42 | 06.02.2017 На Днепропетровщине открыт первый в Украине сельский Центр предоставления админуслуг, - Валентин Резниченко В Александрополе Солонянского района открыт Центр предоставления админуслуг. Здесь можно получить более сотни услуг - от справки о составе семьи до биометрического паспорта. Это первое село в стране, где создан Центр предоставления админуслуг, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Первый в Украине Центр предоставления админуслуг в селе открыт в Александрополе. До этого такие центры создавали только в городах, районах и объединенных территориальных громадах, - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - Сейчас на Днепропетровщине работает 51 Центр предоставления админуслуг и их филиалов. По этому показателю область - лидер в стране».



В Александрополе живут почти 2,5 тысячи селян. Ранее, чтобы получить необходимые документы, им приходилось ездить в районный или областной центр.



«Расстояние большое. Только в райцентр почти полсотни километров. Поэтому и решили облегчить жизнь наших жителей и создать Центр предоставления админуслуг, - делится Олександропольский сельский голова Людмила Муркович. - Здесь будут оказывать 112 услуг. Это прописка, оформление субсидий, регистрация недвижимости и бизнеса, вопросы земли, строительства».



Изюминка Олександропольского центра предоставления админуслуг - выдача биометрических паспортов. Для этого здесь приобрели современное оборудование.



«Человек, который хочет оформить биометрический паспорт, приходит в наш Центр, фотографируется, оставляет свою электронную подпись и отпечатки пальцев на специальном сканере. Далее его данные вносятся в Единый реестр государственной миграционной службы. Там информация обрабатывается, - рассказывает специалист Центра предоставления админуслуг Алексей Соколов. - В назначенный срок человек вновь приходит к нам, чтобы уже просто забрать свой документ».



70% средств, которые Центр сможет получать за изготовление паспортов, будут оставаться в бюджете села, отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман: «Деньги будут направляться на развитие Центра. Это - пример децентрализации».



Контакты всех Центров предоставления админуслуг области и перечень услуг - на сайте Регионального виртуального офиса электронных административных услуг области.

