На Днепропетровщине под колёса автомобиля попала 9-летняя девочка

Вчера, 28 декабря, в Марганце Днепропетровской области под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ИЖ-2715», двигаясь напротив дома № 23 по улице Ватутина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Вследствие ДТП девятилетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, была доставлена каретой скорой помощи в реанимационное отделение», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой - соблюдать Правила дорожного движения, быть вдвое внимательными и ответственными на дороге. Ни в коем случае не превышайте скоростной режим не выполнять неоправданных маневров, всегда оценивать дорожную обстановку и погодные условия, не подвергать испытанием собственную судьбу и судьбу людей, которые могут стать жертвами вашей легкомысленности.

