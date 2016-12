| Общество | 12:24 | 29.12.2016 На Днепропетровщине под колёса автомобиля попала 9-летняя девочка Вчера, 28 декабря, в Марганце Днепропетровской области под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ИЖ-2715», двигаясь напротив дома № 23 по улице Ватутина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Вследствие ДТП девятилетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, была доставлена каретой скорой помощи в реанимационное отделение», - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Полицейские обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой - соблюдать Правила дорожного движения, быть вдвое внимательными и ответственными на дороге. Ни в коем случае не превышайте скоростной режим не выполнять неоправданных маневров, всегда оценивать дорожную обстановку и погодные условия, не подвергать испытанием собственную судьбу и судьбу людей, которые могут стать жертвами вашей легкомысленности.

