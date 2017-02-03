Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:38 | 08.02.2017
На Днепропетровщине только 22 абитуриента зарегистрировались на ВНО

На основную сессию ВНО-2017 уже зарегистрировалось 25 тыс. украинцев, это десятая часть от всех, кто собирается регистрироваться на основное тестирование. В целом прогнозируют явку 250 тыс. участников.

Об этом сообщила Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По ее слова, Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования принял уже первые 22 карточки.

«Мы вернулись к практике использования сертификатов предыдущих лет, поэтому есть две категории: выпускники школ текущего года, и выпускники школ 2016. Выпускники школ формируют регистрационные карточки или дома, или в школе, но передают документы пакетно, то есть выпускников школ регистрируют учебные заведения, в которых они учатся. Также выпускники школ выбирают предметы ВНО и одновременно три из них являются предметами ГИА», - рассказала она.

Напомним, регистрация на основную сессию ВНО началась 6 февраля и продлиться до 17 марта. К 31 марту абитуриенты ещё будут иметь возможность исправить ошибки допущенные в процессе регистрации.

Кондрацкая Елена 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
08.02.2017
14:44		 За неделю работы в Авдеевке врачи-волонтеры ПДМГ предоставили помощь более 50 пострадавшим
08.02.2017
14:43		 Красота и грация: сборная Днепропетровщины по эстетической гимнастике будет впечатлять на международных соревнованиях
08.02.2017
14:41		 Руководители территорий и теплоснабжающих компаний должны до 20 февраля рассчитаться за потребленный в январе газ, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика