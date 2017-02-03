На Днепропетровщине только 22 абитуриента зарегистрировались на ВНО

На основную сессию ВНО-2017 уже зарегистрировалось 25 тыс. украинцев, это десятая часть от всех, кто собирается регистрироваться на основное тестирование. В целом прогнозируют явку 250 тыс. участников.

Об этом сообщила Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По ее слова, Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования принял уже первые 22 карточки.

«Мы вернулись к практике использования сертификатов предыдущих лет, поэтому есть две категории: выпускники школ текущего года, и выпускники школ 2016. Выпускники школ формируют регистрационные карточки или дома, или в школе, но передают документы пакетно, то есть выпускников школ регистрируют учебные заведения, в которых они учатся. Также выпускники школ выбирают предметы ВНО и одновременно три из них являются предметами ГИА», - рассказала она.

Напомним, регистрация на основную сессию ВНО началась 6 февраля и продлиться до 17 марта. К 31 марту абитуриенты ещё будут иметь возможность исправить ошибки допущенные в процессе регистрации.

Кондрацкая Елена