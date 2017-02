| Общество | 13:38 | 08.02.2017 На Днепропетровщине только 22 абитуриента зарегистрировались на ВНО На основную сессию ВНО-2017 уже зарегистрировалось 25 тыс. украинцев, это десятая часть от всех, кто собирается регистрироваться на основное тестирование. В целом прогнозируют явку 250 тыс. участников. Об этом сообщила Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР». По ее слова, Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования принял уже первые 22 карточки. «Мы вернулись к практике использования сертификатов предыдущих лет, поэтому есть две категории: выпускники школ текущего года, и выпускники школ 2016. Выпускники школ формируют регистрационные карточки или дома, или в школе, но передают документы пакетно, то есть выпускников школ регистрируют учебные заведения, в которых они учатся. Также выпускники школ выбирают предметы ВНО и одновременно три из них являются предметами ГИА», - рассказала она. Напомним, регистрация на основную сессию ВНО началась 6 февраля и продлиться до 17 марта. К 31 марту абитуриенты ещё будут иметь возможность исправить ошибки допущенные в процессе регистрации. Кондрацкая Елена facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

