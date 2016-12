| Общество | 12:08 | 27.12.2016 На Днепропетровщине в тестовом режиме началось вещание общественного радио В Днепропетровской области (Никополе и Кривом Роге) в тестовом режиме началось вещание общественного радио. Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил исполнительный директор Днепропетровского филиала НСТУ Валентин Чангли В Никополе вещание осуществляется на частоте 106,0, в Кривом Роге - на частоте 90,4. На этих частотах EH-1 и 2 часа облрадио будет вещать ежедневно. Для этого был запущен первый передатчик в Днепре на частоте 87,5. На сегодняшний день общественное радио можно услышать уже на всех fm частотах, полученных в области. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

