На Днепропетровщине в тестовом режиме началось вещание общественного радио

В Днепропетровской области (Никополе и Кривом Роге) в тестовом режиме началось вещание общественного радио.

Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил исполнительный директор Днепропетровского филиала НСТУ Валентин Чангли

В Никополе вещание осуществляется на частоте 106,0, в Кривом Роге - на частоте 90,4.

На этих частотах EH-1 и 2 часа облрадио будет вещать ежедневно. Для этого был запущен первый передатчик в Днепре на частоте 87,5.

На сегодняшний день общественное радио можно услышать уже на всех fm частотах, полученных в области.