На Днепропетровщине во время ликвидации пожара спасатели нашли тело мужчины

В понедельник, 9 января, в 13:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в селе Недайвода Криворожского района, в результате чего погиб мужчина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Прибыв на место происшествия спасателям выяснили, что очаг пожара находится в середине одноэтажного жилого дома, из окон которого шел черный густой дым.

При проведении пожарно-спасательных работ специалистами Службы спасения «101» было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Пожар спасателям удалось ликвидировать в 17:07.

Повреждено домашнее имущество и крыша дома на общей площади 80 кв. м», - говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.