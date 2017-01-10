| Общество | 14:38 | 17.01.2017 На Крещение в Днепропетровской области ожидаются морозы и сильный ветер, - Гидрометцентр Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что в ближайшие дни январские морозы будут сопровождаться сильным ветром. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На сегодняшний день территория Днепропетровской области находится под воздействием антициклона. Благодаря этому практически до конца недели осадков в регионе не предвидится. 18, 19, 20 января на дорогах будет наблюдаться гололед. Температура ночью -8…-12, днем -5…-10. При этом произойдет усиление северо-восточного ветра до 10-15 м/с, возможны порывы до 20 м/с. 21 января возможны небольшие осадки при подобной температуре воздуха. 22 января ночью температура ожидается -7…-12, днем -3…-8», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, погода Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7

