Общество | 09:34 | 28.12.2016 На Кубе запретили называть улицы именем Фиделя Кастро Национальная Ассамблея Кубы приняла закон, который ограничивает использование имени и изображения Фиделя Кастра, передает «РБК-Украина». Имя и изображения революционера запрещено использовать в общественных местах, а также для создания памятников. Такая инициатива была принята, чтобы избежать развития культа личности Кастро на Кубе. За принятие законопроекта проголосовали более 600 депутатов.

