На Новый год в Днепре ожидается морозная и умеренно снежная погода, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, что на Новый год в Днепре ожидается морозная и умеренно снежная погода.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«27 декабря на территорию Днепропетровской области зайдет цикло с севера. Он принесет осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет наблюдаться гололед. Порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура воздуха составит: ночью -1…-6, днем -2…+3. 28-29 декабря ожидаем погоду без существенных осадков, туман, на дорогах голоде. 30-31 декабря ожидается снижение температуры и небольшие осадки в виде снега. Ночью до -10, днем до -6», - сказал он.