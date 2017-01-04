На Рождество в Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия, - Гидрометцентр

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что на Рождество в Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В связи с выходом Юго-Западного циклона, 6-8 января на территории Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия. 6 января ночью ожидается небольшой снег, днем сильный мокрый снег, местами гололед, метель. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха от -2 до -7, на западе Днепропетровщины до -10 мороза. 7 января ночью сильный снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от -2 до -7, днем от -5 до 0.

Следом за Юго-Западным циклоном придет холодный арктический воздух. 8 января ночью будет -6…-11, на западе области до - 16 градусов, днем -4…-9.

9-10 января преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -11…-19, днем до -13», - сказал он.