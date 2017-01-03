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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:56 | 04.01.2017
На Рождество в Украину придут холода

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры: ночью до -13…-19 градусов во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Местами столбики термометров опустятся до -20…-26 градусов, днем до -11…-17 мороза.

«В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до -7…-13 градусов, в Крыму и Приазовье до 0…-6 градусов. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с», - отметили в ведомстве.

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8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.
 
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Теги: Украина, общество, погода, погода

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