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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:57 | 27.01.2017
На рынках Кривого Рога введен запрет на продажу свинины

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что в связи со вспышкой заболевания свиней африканской чумой в Криворожском районе было принято решение о запрете продажи свинины на рынках города.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Заболевание среди животных распространяется очень быстро. Заразившись, они живут 5, максимум 7 дней. Поэтому, если заболевание подтверждено, то уничтожается все поголовье, а трупы сжигаются. В с. Новополье под Кривым Рогом введена карантинная зона. Там всего 9 свиней у местных жителей. В радиусе 20 километров проводится подворовой обход. На рынках Кривого Рога, которые находятся в радиусе 20 километров, введен запрет на продажу свинины», - сказал он. 

Читайте также: в Днепропетровской области зафиксирован случай африканской чумы: уничтожено 465 голов свиней
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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